МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Правительство Украины скрывает информацию о численности населения, страна находится под угрозой исчезновения, США хотят, чтобы украинцы сражалить до последней капли крови. Такое мнение высказал японский политолог Масару Сато в интервью Nihon Keizai. "Он в отчаянии". В США раскрыли сценарий дальнейшей судьбы Зеленского

Как отметил эксперт, последний раз перепись населения проводилась в 2001 году, информации по последним годам нет. При этом, подчеркнул он, в настоящее время эти данные стали государственной тайной.

"Когда в 1991 году распался Советский Союз, на Украине проживали 55 миллионов человек. Перепись населения в 2001 году показала число 47 миллионов. По данным отчета, опубликованного Украинским институтом будущего в июне этого года — 29 миллионов", — сказал Сато.

Он сделал вывод, что на Украине осталось мало мужчин призывного возраста, значительная часть из них уже мобилизованы.

Эксперт добавил, что проблему усугубляет желание США, чтобы украинцы "сражались до последней капли крови". По словам Сато, Вашингтону не понравится, если ситуация в регионе разрешится.

"Зеленский знает, что если он закончит (ред. конфликт), то его повесят, поэтому он будет (ред. сражаться) до конца", — пояснил эксперт.

"Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Я думаю, ситуация очень сложная", — заключил политолог.

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