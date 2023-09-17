МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. США стали воплощением "Вселенной 25", России не нужно прикладывать усилия для победы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. В США дали понять, что конфликт на Украине важнее интересов американцев

Он написал в соцсети X (бывшая Twitter), что сегодняшняя Америка олицетворяет "Вселенную 25".

"Если мы не сменим нынешний курс, нам конец", — отметил Риттер.

По его словам, в таком случае России не придется прилагать усилия для победы над США. Вашингтон сам все сделает, подчеркнул экс-разведчик.

"Вселенная 25" — эксперимент Джона Кэлхуна 1968 года, проведенный на мышах в рамках изучения проблемы перенаселения Земли. Он показал, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей приведет общество из изначального "рая" в упадок.