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https://1prime.ru/society/20230917/841766030.html
"Нам конец". Америке сделали неутешительные прогнозы
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США стали воплощением "Вселенной 25", России не нужно прикладывать усилия для победы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он написал в соцсети X (бывшая Twitter),... ПРАЙМ, 17.09.2023
общество , новости, россия, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. США стали воплощением "Вселенной 25", России не нужно прикладывать усилия для победы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он написал в соцсети X (бывшая Twitter), что сегодняшняя Америка олицетворяет "Вселенную 25".
"Если мы не сменим нынешний курс, нам конец", — отметил Риттер.
По его словам, в таком случае России не придется прилагать усилия для победы над США. Вашингтон сам все сделает, подчеркнул экс-разведчик.
"Вселенная 25" — эксперимент Джона Кэлхуна 1968 года, проведенный на мышах в рамках изучения проблемы перенаселения Земли. Он показал, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей приведет общество из изначального "рая" в упадок.