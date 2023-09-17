СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Угроза Украины "выкурить" россиян с Крыма — больные фантазии, попытка раздобыть больше денег у "американских хозяев", заявил РИА Новости представитель Крымской национальной миссии Заур Смирнов. В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял в беседе с "Украинским радио", что если россияне не "уйдут с полуострова сами", их "выкурят оружием". Он подтвердил, что ВСУ ранее нанесли удар по Крыму, атаки продолжатся.

"Прогнозы Данилова напоминают "предсказания" рыночных мошенников и гадалок а-ля "позолоти ручку". Главное сказать то, что будет устраивать того, кто платит деньги, и не важно, что сказанное это не более чем больные фантазии", — прокомментировал его слова Смирнов.

Как отметил собеседник агентства, не важно, что заявление является не более чем больной фантазией, главное — чтобы заказчики были довольны.

Он добавил, что на полуострове никто не воспринимает Данилова всерьез.

"В его положении остается только подрабатывать в роли придворного оракула у американских хозяев", — заключил Смирнов.

Министерство обороны России ранее сообщало, что Киев 13 сентября атаковала судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами, семь из них удалось ликвидировать. Кроме того, патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил три украинских безэкипажных катера. Как заявлял губернатор города Михаил Развожаев, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.