МОСКВА, 17сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите "Большой двадцатки" в Индии, тем самым проявил слабость. Об этом пишет обозреватель Focus Ульрих Райтц. Шольц назвал причину ослабления немецкой экономики, пишет СМИ

По мнению автора статьи, Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок хотели продемонстрировать изолированность россиян. "Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать", — отметил он.

Райтц подчеркнул, что подобные демонстрации не возымеют должного эффекта. Так, подчеркнул обозреватель, Россия продолжает сотрудничать с партнерами по БРИКС.

"Таким образом, я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться", — написал он.

Райтц также напомнил, что долг Шольца и Бербок — искать взаимопонимание с Россией.