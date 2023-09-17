2023-09-17T15:42:41+03:00
2023-09-17T15:42:41+03:00
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2023
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СМИ раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым
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Канцлер Германии Олаф Шольц не пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите "Большой двадцатки" в Индии, тем самым проявил слабость. Об этом пишет... ПРАЙМ, 17.09.2023
общество , новости, олаф шольц, сергей лавров, g20
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите "Большой двадцатки" в Индии, тем самым проявил слабость. Об этом пишет обозреватель Focus Ульрих Райтц.
По мнению автора статьи, Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок хотели продемонстрировать изолированность россиян. "Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать", — отметил он.
Райтц подчеркнул, что подобные демонстрации не возымеют должного эффекта. Так, подчеркнул обозреватель, Россия продолжает сотрудничать с партнерами по БРИКС.
"Таким образом, я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться", — написал он.
Райтц также напомнил, что долг Шольца и Бербок — искать взаимопонимание с Россией.