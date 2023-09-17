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Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, чтоне беспоится из-за возможность оказаться в тюрьме. "Совсем нет. Я даже по-настоящему об этом не думаю", — ответил он на вопрос CNN о... ПРАЙМ, 17.09.2023
общество , новости, сша, дональд трамп, обвинения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 17 сен — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, чтоне беспоится из-за возможность оказаться в тюрьме.
"Совсем нет. Я даже по-настоящему об этом не думаю", — ответил он на вопрос CNN о беспокойстве в связи с риском попасть в тюрьму.
По словам Трампа, за его преследованием стоит нынешний лидер Белого дома Джо Байден.
Экс-президенту предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. При этом, по совокупности обвинений политику грозит лишение свободы сроком на более чем 700 лет.