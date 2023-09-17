ВАШИНГТОН, 17 сен — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, чтоне беспоится из-за возможность оказаться в тюрьме. Трамп объяснил, почему Байден не способен закончить украинский конфликт

"Совсем нет. Я даже по-настоящему об этом не думаю", — ответил он на вопрос CNN о беспокойстве в связи с риском попасть в тюрьму.

По словам Трампа, за его преследованием стоит нынешний лидер Белого дома Джо Байден.

Экс-президенту предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. При этом, по совокупности обвинений политику грозит лишение свободы сроком на более чем 700 лет.