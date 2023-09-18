БУДАПЕШТ, 18 сен — ПРАЙМ. Венгрии вряд ли нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО на фоне распространения в стране критики венгерской политики, заявил спикер парламента республики Ласло Кевел в эфире HirTV. Швеция не выполнила требования для членства в НАТО, заявил Эрдоган

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее направил письмо шведскому коллеге Тобиасу Билльстрему, где указал, что распространение в школах не соответствующих действительности сообщений об упедке демократии в Венгрии не будет способствовать на скорую ратификацию заявки страны в НАТО. Отмечалось, что школьникам показали фильм о якобы проблемах венгерской демократии.

"Не уверен, что нам надо за это голосовать. Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, какое отражает этот маленький фильм. Так что же мы ищем в союзничестве? Значит, кто-то не на своем месте", — сказал Кевер.

Парламент Венгрии 27 марта проголосовал за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, однако сам процесс отложил на неопределенный срок. Такое решение, как подчеркивал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, было связано с ухудшением отношений двух стран.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.