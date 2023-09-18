МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Совет безопасности ООН следует реформировать с целью повышения эффективности, однако необходимо согласие всех членов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В СМИ оценили истерику США после встречи Путина и Ким Чен Ына

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее сообщал о планах президента США Джо Байдена обсудить изменения в структуре СБ ООН, в частности, расширить состав участников.

"Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации — с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа", — ответил песков на вопрос журналистов об отношении Кремля к инициативе.

По его словам, в орган следует пригласить государства, влияние которых на мировую экономику и международную безопасность за последние годы существенно возросло.

Песков напомнил, что Москва не раз говорила о необходимости начать "этот разговор".

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, для изменения Совбеза ООН необходим консенсус всех участников.

Проблему реформирования Совбеза ООН обсуждают с 2000-х годов. Некоторые государства предлагали увеличить число постоянных и непостоянных членов. Дискуссии вели и по поводу права вето. В качестве новых постоянных членов рассматривали Германию, Японию, Бразилию, Аргентину, Индию, ЮАР и Нигерию.