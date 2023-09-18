ВАРШАВА, 18 сен — ПРАЙМ. Решение Украины подать в ВТО иск по поводу ограничений на экспорт агропродукции "не самое разумное", будет иметь "плохие" последствия в Польше, заявилглава польской парламентской комиссии по иностранным делам Радослав Фогель. ЕС обеспокоен напряжением между Польшей и Украиной из-за импорта зерна

Ранее замглавы украинского Минэкономики Тарас Качка заявил, что страна подаст в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии. Чиновник добавлял, как отмечал Bloomberg, что Киев рассмотрит возможность запретить импорт польских яблок и лука.

"Решение подать в суд на Польшу — не самое разумное решение украинских политиков", — сказал Фогель агентству РАР.

По его словам, такая мера "отзовется плохим эхом в Польше".

Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлевать ограничения на ввоз пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечных семян с Украины в некоторые страны ЕС, при этом обязала Киев контролировать экспорт. Словакия, Венгрия и Польша, пострадавшие от наплыва украинской сельхозпродукции, продлили запрет в одностороннем порядке.