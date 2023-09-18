2023-09-18T13:28:40+03:00
2023-09-18T13:28:40+03:00
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https://1prime.ru/society/20230918/841770261.html
В Польше предупредили о последствиях подачи Украиной иска по поводу зерна
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Решение Украины подать в ВТО иск по поводу ограничений на экспорт агропродукции "не самое разумное", будет иметь "плохие" последствия в Польше, заявилглава польской парламентской... ПРАЙМ, 18.09.2023
право, сельское хозяйство, общество , экономика, новости, украина, польша, зерно
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 18 сен — ПРАЙМ. Решение Украины подать в ВТО иск по поводу ограничений на экспорт агропродукции "не самое разумное", будет иметь "плохие" последствия в Польше, заявилглава польской парламентской комиссии по иностранным делам Радослав Фогель.
Ранее замглавы украинского Минэкономики Тарас Качка заявил, что страна подаст в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии. Чиновник добавлял, как отмечал Bloomberg, что Киев рассмотрит возможность запретить импорт польских яблок и лука.
"Решение подать в суд на Польшу — не самое разумное решение украинских политиков", — сказал Фогель агентству РАР.
По его словам, такая мера "отзовется плохим эхом в Польше".
Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлевать ограничения на ввоз пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечных семян с Украины в некоторые страны ЕС, при этом обязала Киев контролировать экспорт. Словакия, Венгрия и Польша, пострадавшие от наплыва украинской сельхозпродукции, продлили запрет в одностороннем порядке.