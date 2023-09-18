МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Миллиардер и глава фонда "Открытое общество"* Джордж Сорос стремится уничтожить западную цивилизацию, написал американский бизнесмен Илон Маск в X. В США рассказали, почему Маск отказывался помогать Украине

"Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации", — так владелец соцсети ответил на пост, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.

Как сообщала британская газета Guardian, деятельность организации миллиардера включает в себя вопросы обеспечения безопасности мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежище.

Ранее Илон Маск писал о ненависти Сороса к человечеству, сравнивая его с Магнето — антагонистом в серии комиксов Marvel про супергероев-мутантов "Люди Икс". Владелец X также заявлял, что намерен подать на фонд "Открытое общество"* в суд на основании подавления им свободы слова.

Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.

* Учрежденное Джорджем Соросом "Открытое общество" внесено Минюстом РФ в список нежелательных организаций.