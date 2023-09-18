БРЮССЕЛЬ, 18 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пригрозил Польше, Венгрии и Словакии обращением с жалобой в ВТО, потому что он отчитывается только перед администрацией американского президента, сказал РИА Новости французский автор и политический аналитик Никола Маркович. "Зеленский предал": в США испугались украинского замысла Путина

Ранее заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил изданию Politico, что украинские власти планируют 18 сентября начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. В ВТО заявили РИА Новости, что пока не получали запроса от Украины касательно жалобы на запрет на ввоз украинского зерна.

"Причиной этой немедленной угрозы подать иск в суды ВТО против стран-членов Евросоюза является тот факт, что Зеленский отчитывается только Вашингтону и администрации (президента США Джо – ред.) Байдена", — считает эксперт.

По его мнению, кризис в отношениях между Украиной и упомянутыми странами обусловлен неприемлемой позицией Зеленского, который перешел на угрозы таким странам, как Польша, которые больше всего помогали Киеву. Более того, Зеленский уже привык диктовать свою политику лидерам Германии, Франции и Евросоюза, считает Маркович.

"ЕС — это "протекторат" США, который не должен иметь собственного голоса. Это до сих пор остается американской доктриной", — сказал эксперт, ссылаясь на мнение бывшего советника американских президентов Збигнева Бжезинского.

Евросоюз сам себя обескровливает, поставляя Украине оружие, боеприпасы и финансовую помощь, но при этом не имеет права голоса в принятии реальных решений, отмечает Маркович, добавляя, что европейские лидеры лишь молча возмущаются позицией Зеленского. "Все видят, что санкции против России не работают и что они на самом деле хуже для Европы, чем для России, особенно на энергетическом фронте. Теперь эта неприятная ссора между некоторыми членами ЕС и Украиной может выйти из-под контроля", — заключает эксперт.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.