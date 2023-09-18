МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Россия решила выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона, соответствующие послания направили в министерства иностранных дел участников, заявили в российском МИД. Главы МИД Турции и Германии обсудили зерновую сделку

Как указало внешнеполитическое ведомство, деятельность Совета фактически приостановилась в прошлом году по вине Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и ЕС. Кроме того, председательство Швеции нарушило принцип ротации, отказавшись передать России руководство в октябре 2023 года.

"В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации (из Совета — ред.)… Соответствующее послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова 18 сентября 2023 г. направлено мининдел стран-членов организации, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в Международный Баренцев секретариат в г.Киркенес (Норвегия)", — следует из опубликованного на сайте МИД заявления.

В министерстве подчеркнули, что "ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит" на западных странах.

При этом, добавили в МИД, РОссия продолжит реализовывать национальные задачи на Севере, готова к сотрудничеству со всеми, кто настроен на равноправное и взаимовыгодное партнерство.

Совет Баренцева/Евроарктического региона создали Россия, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Комиссия Европейских сообществ в 1993 году. Цель органа межправительственного взаимодействия — обеспечивать устойчивое развитие региона, расширять двустороннее и многостороннее сотрудничество в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры.