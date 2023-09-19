МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Сотрудничать со студентами готовы практически три четверти российских работодателей, чаще всего они на это решаются, поскольку студентов можно обучить под себя, из-за того, что не хватает специалистов, и потому что молодые люди более гибкие и открытые новому, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого есть у РИА Новости. Исследование показало рост спроса на путешествия осенью в Китай из России

"36% работодателей берут на стажировку студентов, а 31% — на работу. Еще 7% респондентов отметили, что заключают договора по целевому направлению", — выяснили аналитики, опросив более 360 представителей компаний РФ — руководителей и HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов.

Компании, готовые брать к себе учащихся вузов на стажировку или работу, чаще всего мотивируют это тем, что студентов можно обучить так, как нужно компании — так ответили 64% респондентов. Кроме того почти половине (48%) работодателей попросту не хватает специалистов, из-за чего они готовы брать всех. А треть (33%) опрошенных нанимают студентов, потому что они более гибкие и открыты новому.

Также компании готовы брать к себе студентов из-за того, что у них большое желание работать (29% респондентов) и будет больше лояльность к компании (17%), а еще на их зарплате можно сэкономить (23%). "15% HR-специалистов нужен свежий взгляд на работу. Немного меньше опрошенных (14%) считают, что у студентов много энергии. 3% работодателей отметили другие преимущества работы со студентами", — отметили аналитики.

При этом среди общего числа опрошенных представителей четверть (26%) не хотят на стажировку или работу брать студентов. Большинство из них объяснили это отсутствием у учащихся специальных знаний, которые требует работа (50%), нехваткой опыта у студентов (39%) и тем, что их запросы по зарплате не соответствуют имеющимся навыкам (33%).

Кроме того эти работодатели не хотят нанимать студентов, так как не готовы тратить время на их обучение (27%) и их некому учить работе и быть для них наставником (16%). Еще в компаниях думают, что у студентов мало дисциплины (11%) и они будут отвлекаться на свою учебу (22%). "Все сотрудники намного старше у 11% участников опроса, а 5% считают, что студенты будут долго приспосабливаться к работе. Другие причины не брать студентов на работу отметили 5% рекрутеров", — заключили аналитики.