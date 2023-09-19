МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Полноценное введение в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможно ранее 2025 года, так имеются жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности, заявил на конференции "Цифровизация в госсекторе" замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. В Госдуме предложили направить "деньги футболистов" на нужды СВО

"По созданию реестра воинского учета — его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну. … Это сведения, которые по сути касаются лиц на территории Российской Федерации", — сказал он и отметил, что создание реестра требует инфраструктуры, каналов связи и их защиты.

"Это требует временных и материальных затрат", — добавил он.

По словам Качанова, до конца 2023 года планируется запустить пилотный проект. Он будет реализовываться не на всей территории России — лишь на территории одного-двух субъектов.

В мае Минцифры опубликовало проект постановления правительства о создании единого реестра воинского учета в России, согласно проекту, на первом этапе ведомство предлагает создать единый реестр воинского учета, а также апробировать его до 31 декабря 2023 года.