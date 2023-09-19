ВАРШАВА, 19 сен — ПРАЙМ. Россия способствует миграционному кризису на итальянском острове Лампедуза, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. Польша поняла, какое место ей отвели США

"Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия", — заявил сказал он в эфире Польского радио, и добавил, что перевозку мигрантов осуществляют преступные организации, "но на заднем плане, безусловно, есть" Россия, "чья цель — дестабилизировать ситуацию".

Ранее в Кремле заявляли, что западные во всем винят Россию, это "общий тренд в коллективном Западе". Кроме того, в Москве не раз обращали внимание на то, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.

На минувшей неделе на острова Лампедуза к югу от Сицилии за шесть дней высадились 11 тысяч человек при том, что по документам на нем проживают 6 тысяч итальянцев. По мере того, как власти предпринимают усилия по перемещению мигрантов с Лампедузы, на остров продолжают прибывают новые нелегалы.