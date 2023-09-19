Депутат Пахомов: нужно сохранить начисление пеней за неоплату ЖКУ по ставке 9,5%
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил РИА Новости, что обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой сохранить в 2024 году начисление пеней на просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), исходя из ставки в 9,5% (документ также имеется в распоряжении РИА Новости).
"Направил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину письмо с просьбой удержать начисление пеней на просроченные платежи за ЖКУ, исходя из ключевой ставки в 9,5%", — сказал парламентарий.
По его словам, ранее правительство заморозило расчеты пеней исходя из ставки в 9,5% до конца 2023 года, что было сделано для избежания скачкообразного увеличения начислений и помогло бы не допустить роста задолженности граждан.
"Предлагаем кабинету министров сохранить показатель в 9,5% для расчёта и в 2024 году, чтобы нивелировать возможную социальную напряженность", — сказал Пахомов.
Как отмечается в соответствующем письме, применение размера ключевой ставки ЦБ с 1 января 2024 года приведет к ухудшению положения граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Центральный Банк России в минувшую пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых.
https://1prime.ru/society/20230919/841777775.html