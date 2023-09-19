Экс-зампред ЦБ Корищенко получил семь лет колонии за аферу на 1,4 млрд рублей
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко за хищение активов Инвестбанка на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Корищенко наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья Марина Орлова.
Другому фигуранту Максиму Пальчуну суд назначил тоже семь лет колонии того же типа. Оба признаны виновны в хищении 1,4 миллиарда рублей у Инвестбанка (часть 4 статьи 160 УК РФ). Вину из них никто не признал.
Кроме того, суд полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о возмещении ущерба и постановил взыскать с осужденных 549 миллионов рублей 250 тысяч 300 рублей.
Для сравнения, в ходе прений гособвинение просило назначить Корищенко 9,5 лет колонии общего режима, а Пальчуну на полгода меньше. Защита просила обоих оправдать.
Уголовное дело бывшего заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации, бывшего председателя правления АКБ "Инвестбанк" (ОАО) Константина Корищенко и экс-руководителя ряда офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна возбуждено из-за хищения ценных бумаг на 1,4 миллиарда рублей.
По версии следствия, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице Агентства по страхованию вкладов ответственность по обязательствам перед вкладчиками.
Фигурантов задержали в 2021 году. Корищенко тогда уже был бывшим зампредом ЦБ и руководил кафедрой РАНХиГС.
Ранее было завершено расследование двух уголовных дел против шести руководителей Инвестбанка, которые, действуя в составе организованной группы, заключили кредитные договоры с подконтрольными юридическими и физическими лицами и так похитили 12,7 миллиарда рублей, полагает следствие. Один из топ-менеджеров за растрату приговорен к 3,5 годам колонии, остальным пяти подсудимым решение еще не выносилось.
ЦБ отозвал лицензию у Инвестбанка в декабре 2013 года. Спустя четыре месяца учреждение было признано банкротом.
https://1prime.ru/society/20230919/841778342.html