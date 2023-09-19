МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко за хищение активов Инвестбанка на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд завершил миром спор "Лукойла" и "Открытие Холдинга"

"Назначить Корищенко наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья Марина Орлова.

Другому фигуранту Максиму Пальчуну суд назначил тоже семь лет колонии того же типа. Оба признаны виновны в хищении 1,4 миллиарда рублей у Инвестбанка (часть 4 статьи 160 УК РФ). Вину из них никто не признал.

Кроме того, суд полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о возмещении ущерба и постановил взыскать с осужденных 549 миллионов рублей 250 тысяч 300 рублей.

Для сравнения, в ходе прений гособвинение просило назначить Корищенко 9,5 лет колонии общего режима, а Пальчуну на полгода меньше. Защита просила обоих оправдать.

Уголовное дело бывшего заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации, бывшего председателя правления АКБ "Инвестбанк" (ОАО) Константина Корищенко и экс-руководителя ряда офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна возбуждено из-за хищения ценных бумаг на 1,4 миллиарда рублей.

По версии следствия, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице Агентства по страхованию вкладов ответственность по обязательствам перед вкладчиками.

Фигурантов задержали в 2021 году. Корищенко тогда уже был бывшим зампредом ЦБ и руководил кафедрой РАНХиГС.

Ранее было завершено расследование двух уголовных дел против шести руководителей Инвестбанка, которые, действуя в составе организованной группы, заключили кредитные договоры с подконтрольными юридическими и физическими лицами и так похитили 12,7 миллиарда рублей, полагает следствие. Один из топ-менеджеров за растрату приговорен к 3,5 годам колонии, остальным пяти подсудимым решение еще не выносилось.

ЦБ отозвал лицензию у Инвестбанка в декабре 2013 года. Спустя четыре месяца учреждение было признано банкротом.