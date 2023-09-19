МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Новая игра Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к продаже на территории России из-за анонсированной в трейлере сцены с насилием против российских граждан, сообщили РИА Новости в Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр. Исследование показало, ради чего россияне играют в лотерею

"Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к распространению, так как в опубликованном видеоролике-тизере имеется сцена, которую можно трактовать как призыв к насилию против российских граждан", — рассказали в ассоциации.

Так, на сайте ассоциации указано, что в результате тщательной проверки было установлено, что одна из сюжетных миссий "побуждает игроков к насилию против русских", в связи с чем рекомендуется ограничить импорт, продажу или покупку этой игры на территории страны.

В группе "М.Видео-Эльдорадо" подтвердили агентству, что в компании не планируют продавать игру. РИА Новости направило запрос другим ритейлерам.

Call of Duty: Modern Warfare III — это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная Infinity Ward, издателем выступает компания Activision. По сюжету ультранационалистический военный преступник распространяет свою власть по всему миру, а персонажи противостоят новой угрозе.