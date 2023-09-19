2023-09-19T16:52:51+03:00
2023-09-19T16:52:51+03:00
2023-09-19T16:52:51+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230919/841779563.html
Дистрибьюторы порекомендовали не продавать новую Call of Duty в России
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Новая игра Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к продаже на территории России из-за анонсированной в трейлере сцены с насилием против российских граждан, сообщили... ПРАЙМ, 19.09.2023
ит-бизнес, общество , технологии, новости, россия, р.а.д.и. видеоигр, call of duty, видеоигры
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/00/836270058.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/00/836270058.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/00/836270055.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/00/836270055.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/00/836270052.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/00/836270052.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20230814/841418402.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Новая игра Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к продаже на территории России из-за анонсированной в трейлере сцены с насилием против российских граждан, сообщили РИА Новости в Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр.
"Call of Duty: Modern Warfare III не рекомендуется к распространению, так как в опубликованном видеоролике-тизере имеется сцена, которую можно трактовать как призыв к насилию против российских граждан", — рассказали в ассоциации.
Так, на сайте ассоциации указано, что в результате тщательной проверки было установлено, что одна из сюжетных миссий "побуждает игроков к насилию против русских", в связи с чем рекомендуется ограничить импорт, продажу или покупку этой игры на территории страны.
В группе "М.Видео-Эльдорадо" подтвердили агентству, что в компании не планируют продавать игру. РИА Новости направило запрос другим ритейлерам.
Call of Duty: Modern Warfare III — это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная Infinity Ward, издателем выступает компания Activision. По сюжету ультранационалистический военный преступник распространяет свою власть по всему миру, а персонажи противостоят новой угрозе.