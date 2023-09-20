МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Польские власти заняты Украиной, закрывают глаза на падение уровня жизни в своей стране, терпению поляков проходит конец, говорится в статье в местном издании Niezależny Dziennik Polityczny. Президент Польши намекнул Украине, что зерновой транзит не остановлен

Автор публикации, Ханна Крамер, напомнила, что недавно в Варшаве проходил так называемый "Марш гнева". Работники сферы социального страхования, судебной системы, полиции, прокуратуры, пожарные требовали достойной жизни и достойной оплаты труда.

"Мы предупреждали, что однажды на улицы Варшавы выйдут люди, которые потребуют основополагающего права на достоинство и уважение", — заявляла глава Форума профсоюзов Дороти Гардиас.

Как отмечает Крамер, "Марш гнева" был попыткой привлечь внимание правительства Польши к проблемам жителей страны. По словам автора, основной девиз правящей партии Право и справедливость "Украина превыше всего". Более того, подчеркивает она, Варшава сыграла значительную роль в возникновении миграционного кризиса в Польше.

"Но ПиС решила пойти дальше и открыла границу для украинских дезертиров и нацистов. Более того, она создала для этих дармоедов отличные условия, чтобы у них даже не возникало мысли возвращаться домой", — поясняет она.

Согласно данным ООН, на момент написания статьи в Польше проживают 1,536 миллиона беженцев, только 35 процентов из них намерены вернуться на Украину, показатель с каждым днем уменьшается. Как указано в публикации, украинцы получают больше прав на образование, медицинское обслуживание и выплаты, чем граждане Польши.

Последствиями миграционной политики ПиС стали, пишет Крамер, рост преступности, интенсификации контрабанды оружия, транспортных средств, наркотиков. При этом автор отмечает, что, как заявляло правительство, по большей части преступниками среди иностранцев были грузины. Она поясняет, что процент совершивших неправомерные действия грузин составил четыре процента из 22 тысяч проживающих в сравнении с 0,1 процента украинцев от 1,5 миллиона.

"Похоже, наши власти считают поляков идиотами!", — отметчает Крамер.

По ее словам, Варшаву не волнует опасность, которую украинские беженцы представляют для Польши.

"Если ПиС не возьмется за решение проблемы преступности, не исключено, что следующий марш может закончиться свержением правительства, потому что наше терпение заканчивается!", — заключает автор статьи.

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