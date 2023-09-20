МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Украине следует смириться с возможностью капитуляции, независимо от результатов выборов в США в 2024 году, президент России Владимир Путин достигнет цели, пишет обозреватель Hill Джозеф Боско. В Словакии назвали жалобу Украины в ВТО верхом наглости

Как Боско отметил в своей статье, российский лидер Владимир Путин достигнет геостратегической цели, вне зависимости от того, станет презитентом Джо Байден или Дональд Трамп.

"Они (украинцы. — Прим. Ред.) должны смириться с вероятностью вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена", — подчеркнул Боско.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.