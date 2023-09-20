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Путин достигнет цели. В США заявили о "вынужденной капитуляции Украины"
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Украине следует смириться с возможностью капитуляции, независимо от результатов выборов в США в 2024 году, президент России Владимир Путин достигнет цели, пишет обозреватель Hill... ПРАЙМ, 20.09.2023
общество , новости, россия, украина, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Украине следует смириться с возможностью капитуляции, независимо от результатов выборов в США в 2024 году, президент России Владимир Путин достигнет цели, пишет обозреватель Hill Джозеф Боско.
Как Боско отметил в своей статье, российский лидер Владимир Путин достигнет геостратегической цели, вне зависимости от того, станет презитентом Джо Байден или Дональд Трамп.
"Они (украинцы. — Прим. Ред.) должны смириться с вероятностью вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена", — подчеркнул Боско.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.