МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В подмосковной Балашихе на третьем этаже девятиэтажного жилого дома взорвалась газовоздушная смесь, произошло обрушение третьего и четвертого этажей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"В Балашихе произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме на четвертом этаже, обрушились третий и четвертый этажи", — сказал он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв привел к обрушению трех этажей.

"Сегодня в 8.21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление", — написал он в своем официальном телеграм-канале и добавил, что экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности.

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще двое находятся под завалами.

"По уточненной информации, один человек погиб, еще двое под завалами", — сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах сообщали о двух пострадавших.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности (ст. 238 УК РФ)", — сказано в телеграм-канале ГСУСК по Московской области.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты, проводится разбор завалов. Сведения о пострадавших уточняются.