МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Количество погибших при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе возросло до двух человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По уточненной информации, четверо пострадавших, из которых двое погибли, двое переданы врачам. И, предварительно, двое находятся под завалами", — заявил собеседник агентства.

Он также рассказал, что 170 человек были эвакуированы с места происшествия и добавил, что для жителей дома организованы три пункта временного размещения.