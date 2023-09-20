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Число погибших при взрыве газа в Балашихе возросло до двух человек
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Количество погибших при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе возросло до двух человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненной... ПРАЙМ, 20.09.2023
энергетика, общество , регионы, экономика, новости, газ, россия, подмосковье, балашиха, взрыв газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Количество погибших при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе возросло до двух человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, четверо пострадавших, из которых двое погибли, двое переданы врачам. И, предварительно, двое находятся под завалами", — заявил собеседник агентства.
Он также рассказал, что 170 человек были эвакуированы с места происшествия и добавил, что для жителей дома организованы три пункта временного размещения.