МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. МЧС России подтвердило гибель трех человек при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балашихе.

"На данный момент число пострадавших составляет семь человек, из которых трое погибли, один передан медикам, троим оказана помощь на месте", — сказал собеседник агентства РИА Новости и добавил, что, по предварительной информации, под завалами остаются еще два человека.

Представитель экстренных служб ранее рассказал агентству о третьем погибшем.

"Из-под завала извлечено тело третьего погибшего", — заявил он.