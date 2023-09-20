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Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех человек
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МЧС России подтвердило гибель трех человек при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. "На данный момент число пострадавших составляет семь человек, из которых трое... ПРАЙМ, 20.09.2023
энергетика, общество , новости, газ, россия, подмосковье, взрыв газа, балашиха
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. МЧС России подтвердило гибель трех человек при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балашихе.
"На данный момент число пострадавших составляет семь человек, из которых трое погибли, один передан медикам, троим оказана помощь на месте", — сказал собеседник агентства РИА Новости и добавил, что, по предварительной информации, под завалами остаются еще два человека.
Представитель экстренных служб ранее рассказал агентству о третьем погибшем.
"Из-под завала извлечено тело третьего погибшего", — заявил он.