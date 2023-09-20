МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Два спасателя погибли из-за обрушения конструкций при разборе завалов на месте взрыва в доме в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Из-под завалов извлечены четыре спасателя, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что, согласно уточненным данным, есть спасателей оказались под завалами.

"При повторном обрушении всего под завалами оказались шесть человек: четверо переданы медикам и двое погибли", — заявил собеседник агентства.

Ранее ведомство сообщало о 4 извлеченных из-под завалов спасателях, двое из которых погибли.

Позднее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что число пострадавших увеличилось до девяти человек.

"По уточненной информации, всего пострадали 14 человек, пять из них погибли", — сообщил он.

Взрыв газа произошел в доме в Балашихе в среду утром. По данным областного главка МЧС, погибли три человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли.