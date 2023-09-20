МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за август снизилась на 14,2 миллиона рублей, или на 3,2%, и на 1 сентября составила 430 миллионов рублей, сообщил Росстат.

"На 1 сентября 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 430,0 миллиона рублей и по сравнению с 1 августа 2023 года снизилась на 14,2 миллиона рублей (на 3,2%)", — говорится в сообщении.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 196,7 миллиона рублей (45,7%), в 2022 году — 82,9 миллиона рублей (19,3%), в 2021 году и ранее — 150,4 миллиона рублей (35%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 сентября столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 46,6%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 14,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 9,9%; научные исследования и разработки — 5,7%; строительство — 5,5%.

На деятельность в области здравоохранения и социальных услуг пришлось 4%; на транспорт — 3,2%; на добычу полезных ископаемых — 2,9%; на управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 2,9%; на обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 2,7%; на образование — 1,6%.