МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Пока действия Владимира Зеленского не привели мир к катастрофе, его необходимо остановить, заявил в соцсети X французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Зеленский предал": в США испугались украинского замысла Путина

Он отметил, что "Польша "срочно" вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу…)!"

Именно Польша, как подчеркнул Филиппо, "дала ему больше всего" и приняла большое число украинских беженцев.

"Это еще раз доказывает его (Зеленского — прим. ред.) безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить", — написал глава "Патриотов".

Ранее посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил о "неприемлемости" для страны одностороннего запрета Польши на импорт украинского зерна.

Еврокомиссия 15 сентября приняла решении не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза.

Несмотря ан это решение, правительства Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении ограничений в одностороннем порядке. В ответ Украина подала жалобу на указанные страны в ВТО, а украинский министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. В результате три государства Евросоюза сообщили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы.