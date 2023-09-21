Политик Филиппо: Зеленского нужно остановить, пока он не привел мир к катастрофе
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Пока действия Владимира Зеленского не привели мир к катастрофе, его необходимо остановить, заявил в соцсети X французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Он отметил, что "Польша "срочно" вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу…)!"
Именно Польша, как подчеркнул Филиппо, "дала ему больше всего" и приняла большое число украинских беженцев.
"Это еще раз доказывает его (Зеленского — прим. ред.) безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить", — написал глава "Патриотов".
Ранее посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил о "неприемлемости" для страны одностороннего запрета Польши на импорт украинского зерна.
Еврокомиссия 15 сентября приняла решении не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза.
Несмотря ан это решение, правительства Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении ограничений в одностороннем порядке. В ответ Украина подала жалобу на указанные страны в ВТО, а украинский министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. В результате три государства Евросоюза сообщили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы.
https://1prime.ru/society/20230921/841790706.html