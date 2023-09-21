МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что обратился в Минздрав с предложением в обязательном порядке тестировать государственных, муниципальных служащих, депутатов всех уровней на предмет потребления наркотиков. В Госдуме готовят поправки о выдаче прав на 20 лет

Ранее в СМИ появилась информация, что правоохранительными органами был задержан депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов с наркотиками (мефедроном).

"Не первый год отстаиваю позицию о необходимости обязательного тестирования государственных, муниципальных служащих, депутатов всех уровней на предмет потребления наркотиков… С такой инициативой обратился в Минздрав России, с конкретным примером актуальности темы", — сказал он.

По словам депутата, прохождение теста должно быть обязательным условием как при трудоустройстве, так и в дальнейшем: внепланово, выборочно, раз в квартал, без предупреждения.

"Будь то народные избранники, будь то чиновники, повышенный стресс, активная работа — все это сказывается на психике человека. Спецслужбы и правоохранители должны доподлинно знать, имел ли тот или иной чиновник "знакомство" с наркотиками, прошёл ли он тест, есть ли какая-нибудь у человека предрасположенность к потреблению наркотиков, зависимость", — добавил парламентарий.