МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Почти половина россиян одинаково доверяют новостям в Telegram и на сайтах СМИ, говорится в исследовании Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. Российский бизнес предупредили о поддельных аккаунтах в Telegram

"Пользователи рассказали, какому каналу информации они больше верят. Одинаково доверяют обоим почти половина пользователей — 46%. Однако интересный факт: больше верят СМИ, чем каналам в Telegram, 28%, и, наоборот, доверяют больше Telegram всего на 2 п.п. меньше — 26%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что подтверждение новости на разных платформах всегда и независимо от источника проверяют 44%, никогда этого не делают — 19%. Информацию в СМИ перепроверяют только 14% пользователей.

Аналитики выяснили, что соотношение пользователей, которые читают новости на сайтах СМИ, и тех, кто потребляет их в основном в Telegram, практически равное — 27% и 25%. Примерно половина респондентов выбирают источники в зависимости от темы.

"Интерес к темам в Telegram-каналах и на сайтах СМИ примерно одинаков. Первенство стабильно удерживают политика и экономика (77% популярности в мессенджере и 74% на новостных интернет-ресурсах). Далее идут путешествия и образ жизни (по 6%), спорт (4% и 5% соответственно), IT и технологии (по 4%), развлечения (3% и 4%), культура и искусство (по 3%), истории звезд, интервью, новости шоу-бизнеса (3% и 4%)", — говорится в исследовании.

Респонденты отметили, что читают новости на сайтах интернет-СМИ чаще во время работы, в Telegram — в личное время (23%). Причем у 22% пользователей подписки в Telegram совпадают с теми медиа, на сайты которых пользователи заходят ежедневно. На онлайн-ресурсах удобнее смотреть видео и читать большие тексты, отметили 21% пользователей.

Исследование проводилось на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 14 сентября 2023 года, охват составил 322 505 интернет-пользователей, среди которых 59% мужчин и 41% женщин.