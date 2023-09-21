МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Ирака рассчитывает до конца года посетить Россию, заявил в интервью РИА Новости глава иракского МИД Фуад Хусейн. Турция и Ирак достигли договоренности о продолжении транзита нефти

"Это произойдет в текущем году, в ближайшие месяцы. Мы планируем организовать визит в скором времени", — сказал Хусейн на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

В июле российский посол в Багдаде Эльбрус Курташев сообщил, что иракский премьер принял приглашение посетить Россию, однако дата визита еще не определена. Как отмечал глава дипмиссии РФ, такая поездка предоставит возможность на высшем уровне обсудить интересующие руководства двух стран вопросы, в том числе политического и экономического характера.