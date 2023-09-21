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Fox News разоблачил нехитрую уловку Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский упомянул в своем выступлении на Генассамблее ООН зеленую повестку лишь для того, чтобы заручиться поддержкой западных стран, заявил ведущий... ПРАЙМ, 21.09.2023
новости, общество , сша, владимир зеленский, га оон, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский упомянул в своем выступлении на Генассамблее ООН зеленую повестку лишь для того, чтобы заручиться поддержкой западных стран, заявил ведущий Fox News Джесси Уотерс.
Комментируя выступление украинского лидера, в котором тот заявил о климатическом кризисе, Уотерс отметил, что президент Украины "сказал членам ООН то, что они хотели услышать".
После этого журналист выдвинул предположение: "Похоже, он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ред.) просто-напросто пытается обеспечить Украине стабильную и крепкую поддержку со стороны Запада, говоря на его языке и взывая к его "зеленому богу".
С 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Делегацию России возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.