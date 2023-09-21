МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский упомянул в своем выступлении на Генассамблее ООН зеленую повестку лишь для того, чтобы заручиться поддержкой западных стран, заявил ведущий Fox News Джесси Уотерс. Во Франции призвали остановить "безумного" Зеленского

Комментируя выступление украинского лидера, в котором тот заявил о климатическом кризисе, Уотерс отметил, что президент Украины "сказал членам ООН то, что они хотели услышать".

После этого журналист выдвинул предположение: "Похоже, он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ред.) просто-напросто пытается обеспечить Украине стабильную и крепкую поддержку со стороны Запада, говоря на его языке и взывая к его "зеленому богу".

С 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Делегацию России возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.