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Иностранцы пытались вывезти из Приамурья золото, сообщили в ФСБ
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Иностранцы пытались вывезти из Приамурья за границу золото на 18 миллионов рублей под видом декоративных подвесок, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Амурской... ПРАЙМ, 21.09.2023
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Иностранцы пытались вывезти из Приамурья за границу золото на 18 миллионов рублей под видом декоративных подвесок, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Амурской области.
"Пограничниками задержаны иностранные граждане, которые предприняли попытку вывоза за границу золота под видом декоративных подвесок, ориентировочная стоимость которого составила более 18 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Из незаконного оборота изъято более 3 килограммов самородного золота. Идёт доследственная проверка.