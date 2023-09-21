МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Иностранцы пытались вывезти из Приамурья за границу золото на 18 миллионов рублей под видом декоративных подвесок, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Амурской области. Запасы золота в резервах ЦБ выросли в августе на 0,13 процента

"Пограничниками задержаны иностранные граждане, которые предприняли попытку вывоза за границу золота под видом декоративных подвесок, ориентировочная стоимость которого составила более 18 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъято более 3 килограммов самородного золота. Идёт доследственная проверка.