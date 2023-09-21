МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Число погибших при обрушении дома в Балашихе после взрыва газа выросло до семи, пострадали 20 человек, завалы полностью разобраны, сообщает МЧС России. В МЧС сообщили о пожаре в Саратове из-за разгерметизации газопровода

Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в среду утром, разнеся несколько этажей вместе с перекрытиями. МЧС сообщало, что погибли три человека. После повторного обрушения под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли. Позднее глава ведомства Александр Куренков сообщил, что спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами дома.

"Поисковые работы и разбор завалов в Балашихе завершены. Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли. Восемь человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что завалы на месте взрыва газа полностью разобраны, вывезено 226 кубометров мусора.