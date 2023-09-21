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В МЧС сообщили о погибших при обрушении дома в Балашихе
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Число погибших при обрушении дома в Балашихе после взрыва газа выросло до семи, пострадали 20 человек, завалы полностью разобраны, сообщает МЧС России. Взрыв газа произошел в... ПРАЙМ, 21.09.2023
новости, общество , бизнес, экономика, недвижимость, россия, балашиха, мчс, погибшие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Число погибших при обрушении дома в Балашихе после взрыва газа выросло до семи, пострадали 20 человек, завалы полностью разобраны, сообщает МЧС России.
Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в среду утром, разнеся несколько этажей вместе с перекрытиями. МЧС сообщало, что погибли три человека. После повторного обрушения под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли. Позднее глава ведомства Александр Куренков сообщил, что спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами дома.
"Поисковые работы и разбор завалов в Балашихе завершены. Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли. Восемь человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что завалы на месте взрыва газа полностью разобраны, вывезено 226 кубометров мусора.