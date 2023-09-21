МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Байден должен перестать делать из Соединенных Штатов заложника финансирования Украины, заявил в соцсети X сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. США хотят ответственного управления конкуренцией с Китаем, заявил Байден

В частности, он отметил: "Сегодня я обращаю внимание руководства конгресса и президента США на то, что буду выступать против любых попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины. Я не соглашусь на ускоренное принятие каких-либо мер по расходам, которые обеспечат дополнительную помощь США Украине".

Россия неоднократно предупреждала государства Запада, что поставки вооружений и финансирование Украины ничего не смогут изменить на поле боя и лишь затягивают конфликт. По заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.