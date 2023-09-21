2023-09-21T07:46:00+03:00
2023-09-21T08:00:00+03:00
2023-09-21T07:46:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230921/841792187.html
В сенате призвали Байдена "перестать делать из США заложника"
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Байден должен перестать делать из Соединенных Штатов заложника финансирования Украины, заявил в соцсети X сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. В частности, он отметил: "Сегодня я... ПРАЙМ, 21.09.2023
новости, общество , сша, сенатор, джо байден
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/82/832358269.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/82/832358269.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/82/832358266.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/82/832358266.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/82/832358263.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/82/832358263.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230919/841780028.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Байден должен перестать делать из Соединенных Штатов заложника финансирования Украины, заявил в соцсети X сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
В частности, он отметил: "Сегодня я обращаю внимание руководства конгресса и президента США на то, что буду выступать против любых попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины. Я не соглашусь на ускоренное принятие каких-либо мер по расходам, которые обеспечат дополнительную помощь США Украине".
Россия неоднократно предупреждала государства Запада, что поставки вооружений и финансирование Украины ничего не смогут изменить на поле боя и лишь затягивают конфликт. По заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.