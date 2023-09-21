МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Около трети россиян готовы пожертвовать один миллион рублей нуждающимся, а самыми щедрыми оказались мужчины и представители поколения X (родившиеся в 1965-1980 годах), следует из результатов исследования УК ПСБ, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Россиян предупредили, кому грозит обнуление сбережений

"На вопрос, готовы ли респонденты пожертвовать крупную для них сумму денег, например один миллион рублей, нуждающимся, 31% опрошенных ответили положительно", — говорится в исследовании.

В нем приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов. "При этом мужчины оказались большими филантропами, чем женщины: отдавать крупные суммы на благотворительность потенциально готовы 46% мужчин и 25% женщин. В возрастном разрезе самыми щедрыми оказались участники опроса в возрасте от 46 до 55 лет (40%), относящиеся к поколению Х (1965-1980 годы рождения)", — говорится в исследовании.

Среди тех, кто готов поделиться такой внушительной суммой, 61% сделали бы это потому, что верят — добро возвращается, а 38% — из чувства милосердия. Впрочем, 69% респондентов не готовы отдавать миллион нуждающимся — 26% не располагают такими средствами, 21% опрошенных уверены, что им в случае нужды миллион никто не пожертвует, поэтому и они не планируют заниматься благотворительностью. А 22% советуют всем самостоятельно зарабатывать деньги, сообщает УК ПСБ.

Капитал, достаточный в том числе и для помощи другим, 44% опрошенных формируют за счет собственных накоплений (их держат в основном в банке или "под подушкой"), еще 23% — с помощью инвестиций в ценные бумаги. Остальные для увеличения дохода наращивают рабочую нагрузку.

"Развитие технологий и рост доверия к сервисам и фандрайзинговым платформам делают благотворительность более системной и прозрачной, позволяя увеличивать количество регулярных пожертвований через автоплатежи и подписки. Немаловажное влияние оказывает и повышение финансовой грамотности и доходов. Эффективное управление деньгами позволяет лучше планировать доходы и расходы и формировать не только резервы на будущее, но и ресурс для обеспечения духовных потребностей, таких как помощь нуждающимся", — говорит генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков.