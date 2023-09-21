ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Дата "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина еще не определена, некий формат ожидается до конца года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Путин принял предложение посетить Китай

"Нет. Ожидаем, что до конца года некий формат будет", — сказал он, отвечая на вопрос о том, определена ли дата "Прямой линии".