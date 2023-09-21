2023-09-21T16:05:56+03:00
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Песков рассказал о дате прямой линии президента
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Дата "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина еще не определена, некий формат ожидается до конца года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с... ПРАЙМ, 21.09.2023
общество , новости, россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Дата "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина еще не определена, некий формат ожидается до конца года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
"Нет. Ожидаем, что до конца года некий формат будет", — сказал он, отвечая на вопрос о том, определена ли дата "Прямой линии".