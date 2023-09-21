ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. В России рекордно низкая безработица, ее снижение носит системный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. Шольц жестко высказался о Путине на Генассамблее ООН

"Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения", — сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

Путин отметил, что это также и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов.

"Мы знаем, что уже сталкивается. Такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу. Сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер", — сказал глава государства.

Он добавил, что снижение безработицы является результатом в том числе и последовательных усилий властей по целому ряду направлений.

Безработица среди молодежи постепенно и последовательно снижается, но она пока выше, чем в целом по стране, поэтому на этом направлении нужно сконцентрировать дополнительные усилия, заявил президент России Владимир Путин.

"Правительство реализует специальную программу, результатом работы которой уже стало постепенное, но последовательное снижение молодёжной безработицы. Она, как известно, повыше, чем в целом по стране", — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Он отметил, что на этом направлении надо сконцентрировать дополнительные усилия.