ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил не сбавлять темп роста заработных плат в стране. Задолженность по зарплате в России за август снизилась

"По итогам июля их (заработных плат — прим. ред.) рост составил 10,5% в реальном выражении. Это хорошо, конечно. Нужно поддержать такую тенденцию, сделать её устойчивой. Для этого государство должно помочь людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит и конкурентные на рынке труда", — отметил Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Путин заявил, что ставит планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие.

"Выступая на ПМЭФ, уже говорил о нашей системной задаче, а именно в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных кампаний и безусловно для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики", — отметил Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в России.

Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложить меры поддержки для регионов, где доходы граждан существенно отстают от средних показателей по стране.

Президент на расширенном заседании президиума Госсовета РФ отметил, что особое внимание следует уделить регионам с низким качеством занятости, "где формально у людей вроде бы работа есть, но их зарплата и доходы серьезно отстают от средних показателей".

"Я просил бы Татьяну Алексеевну Голикову каждый такой случай рассмотреть на межведомственной рабочей группе по восстановлению рынка труда и предложить соответствующие меры поддержки", — сказал Путин.