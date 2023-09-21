ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Женщины, которые выходят на работу после рождения ребенка, с 2024 года будут получать пособия на ребенка до 1,5 лет, а бойцы СВО будут помогать в повышении квалификации, получении новой профессии и трудоустройстве, заявил президент России Владимир Путин.

"Уже реализуем программы повышения квалификации женщин, которые находятся в декретном отпуске, а со следующего 2024 года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособия на ребенка до 1,5 лет. Мы об этом в правительстве дискутировали долго, решение принятого, надеюсь это все будет работать в нужном нам направлении", — заявил президент в ходе заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Он также отметил, что сохраниться и пособие по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителей и опекунов, которые осуществляют такой уход.

"Отдельно скажу о таком важном вопросе, как поддержка ветеранов специальной военной операции, в том числе в повышении квалификации, в получении новой профессии, в трудоустройстве, в организации своего дела. Все это задача специального государственного фонда "Защитиники отечества", — добавил глава государства.