МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ подписало постановление о назначении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, без подачи заявления, об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте нормативно-правовых актов. В Госдуму внесли законопроект о выплате работающим инвалидам-пенсионерам

"Ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающим участие (содействующим выполнению задач) в специальной военной операции, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий на основании сведений об оформлении соответствующего удостоверения единого образца, полученных Фондом пенсионного и социального страхования РФ от федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, осуществляющих выдачу этих удостоверений", — говорится в документе.

Ранее Минтруд объяснил, что участники СВО смогут получать выплаты сразу со дня признания ветераном боевых действий без необходимости обращаться с заявлением в службы. Раньше для назначения выплаты ветеранам боевых действий нужно было подать заявление онлайн через портал Госуслуг либо лично в отделении Соцфонда и в МФЦ или отправить Почтой России.

Ежемесячная денежная выплата полагается льготным категориям граждан: людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и некоторым другим гражданам с правом на федеральные меры поддержки.