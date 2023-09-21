МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России предупредила, что в связи с рассылкой гражданам налоговых уведомлений за 2022 год участились случаи отправления мошеннических писем от ее имени. ФНС начала направлять уведомления на уплату имущественных налогов

"В связи с проведением кампании по рассылке физическим лицам налоговых уведомлений за 2022 год участились случаи отправления мошеннических писем от лица налоговой службы", — говорится в сообщении ведомства.

Так, по данным службы, неизвестные от имени ФНС требуют в электронных письмах оплатить налоговую задолженность — при личном визите в инспекцию, либо перейдя по ссылке и отправив копию чека уведомившему "инспектору". При этом мошенники пишут, что долг по налогам и сборам датируется 2021 годом, поэтому не отражается на портале госуслуг и в личном кабинете налогоплательщика.

Кроме того, на электронную почту могут приходить письма с приглашением организовать пассивный доход с подключением к этому функционалу личного кабинета налогоплательщика, а также реквизиты инспекции и приглашение ее посетить. Такие письма также содержат ссылки для перехода на мошеннические сайты.

"ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам. Уведомления об исчисленных налогах налогоплательщики получают в личных кабинетах либо по почте. В них не содержится иной информации, кроме номера самого уведомления и указания, что документ доступен для просмотра в сервисе. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают", — информирует ведомство.

ФНС также напоминает, что налоговые уведомления на бумаге не направляются тем, кто получает их в электронном виде через личный кабинет налоговой или "Госуслуг", либо при личном визите в налоговый орган или МФЦ.