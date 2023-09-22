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В США заявили о начале финального этапа конфликта на Украине
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. Провал визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может приблизить завершение конфликта, заявил в соцсети X ветеран ВС США Ноктис Дрейвен. По его словам,... ПРАЙМ, 22.09.2023
общество , новости, сша, оон, конфликт, владимир зеленский, оценка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Провал визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может приблизить завершение конфликта, заявил в соцсети X ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
По его словам, "Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН <…> и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился".
Дрейвен допускает, что такое впечатление связано с тем, что украинские вооруженные силы потерпели настолько сокрушительное поражение, что оказались уже не в состоянии хотя бы продолжать создавать видимость активных боевых действий.
В четверг спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не позволил Зеленскому выступить в конгрессе, объяснив это нехваткой времени у конгрессменов. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан позже заявил, что в новый пакет помощи Украине не будут включены оперативно-тактические ракеты ATACMS, о которых просила Украина.