МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Провал визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может приблизить завершение конфликта, заявил в соцсети X ветеран ВС США Ноктис Дрейвен. В США дали понять, что конфликт на Украине важнее интересов американцев

По его словам, "Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН <…> и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился".

Дрейвен допускает, что такое впечатление связано с тем, что украинские вооруженные силы потерпели настолько сокрушительное поражение, что оказались уже не в состоянии хотя бы продолжать создавать видимость активных боевых действий.

В четверг спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не позволил Зеленскому выступить в конгрессе, объяснив это нехваткой времени у конгрессменов. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан позже заявил, что в новый пакет помощи Украине не будут включены оперативно-тактические ракеты ATACMS, о которых просила Украина.