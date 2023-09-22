МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Новая американская военная помощь Украине оценивается в 128 миллионов долларов, поставки еще на 197 миллионов пойдут из выделенных ранее пакетов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Байден объявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине

"В рамках полномочий, делегированных мне президентом, я санкционирую дополнительное военное содействие Украине, которой будет предоставлено американских вооружений и оборудования на 128 миллионов долларов со складов министерства обороны", — говорится в заявлении Блинкена.

"Министерство обороны также предоставит вооружений и оборудования на 197 миллионов в рамках ранее согласованных пакетов", — добавил он.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.