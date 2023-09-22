МОСКАВ, 22 сен — ПРАЙМ. Межпартийная группа американских сенаторов представила законопроект об оказании Армении помощи, в том числе военной, и введении санкций против Азербайджана из-за обострения в Нагорном Карабахе, говорится в их совместном заявлении. Блинкен сообщил о стоимости нового пакета военной помощи Украине

Законопроект восстанавливает запрет на большую часть американского содействия правительству Азербайджана, выделяет средства на военную помощь Армении и гуманитарную помощь армянам Карабаха, предписывает разработать стратегию обеспечения их безопасности, вводит санкции против "режима Алиева за его действия против армян".

Автором инициативы стал председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса Роберт Менендес. К сенатору-демократу примкнули четверо однопартийцев и один республиканец.

"Президент (Азербайджана Ильхам) Алиев не раз демонстрировал, что не остановится ни перед чем, что искоренить армян в Нагорном Карабахе и угрожать своим соседям. Этот экстренный двухпартийный законопроект консолидирует нашу коллективную поддержку армян и шлет ясный сигнал народу Нагорного Карабаха, что США не останутся безучастны, пока режим Алиева проводит свои жестокие кампании голода и военных действий", — заявил Менендес.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.