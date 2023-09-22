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Украина испугалась, что лишится поддержки Запада
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Отношение Запада к украинскому конфликту постепенно меняется в неугодную Киеву сторону, — такое мнение высказал в материале для украинского издания "Главком" обозреватель Виктор... ПРАЙМ, 22.09.2023
новости, общество , украина, запад, сша, польша, поддержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Отношение Запада к украинскому конфликту постепенно меняется в неугодную Киеву сторону, — такое мнение высказал в материале для украинского издания "Главком" обозреватель Виктор Балога.
В статье подчеркивается, что "участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают "украинскую карту" в негативном для Киева контексте, что "говорит о серьезных проблемах нашей внешней политики".
"Мы проигрываем битву за мнения людей, — утверждает украинский журналист, — и, как следствие, рискуем потерять дальнейшую поддержку действующей или новой власти на Западе".
В то же время Балога напомнил читателям, что Украина в очень значительной степени зависит от союзников, включая те страны, где в скором времени пройдут выборы. И Киеву, подчеркивает автор, следовало бы учитывать этот факт, прежде чем публично их отчитывать.
В ряде западных государств существенно снижается уровень поддержки Украины. В частности, польский премьер Матеуш Морвецкий недавно заявил, что Польша прекращает поставки вооружения для ВСУ, при этом более 30 конгрессменов США отклонили запрос на выделение $24 миллиардов на помощь Украине.