МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Европа начала осознавать, что у Украины нет шансов на победу в конфликте в Россией, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Как он отметил, сегодня даже ближайшие союзники Украины хотят откреститься от нее, а пустой зал во время выступления президента Зеленского на ГА ООН отчетливо продемонстрировал, как мировое сообщество относится к его стране. Экс-разведчик США: Россия может дать Украине последний шанс

"Показуха" Байдена и Зеленского на ГА ООН, по мнению Риттера, была организована "даже не для мировой общественности, а для домашней публики, для американцев".

При этом разведчик иронично отметил: "Уж не знаю, заметил ли это сам Зеленский, но когда он говорил свою речь перед Советом безопасности ООН, то в зале никого не было". И это, как считает Риттер, говорит о том, что "никому больше нет никакого дела" до Украины.

Развивая этот тезис, Риттер упомянул Польшу, которая, по его словам, "хочет отделаться" от Украины, и Германию, которая "заговорила в том ключе, что победа невозможна".

"Чтобы не допустить такого сценария, при котором НАТО столкнется с победившей Россией напрямую, нам придется признать некоторые моменты. Например, что эти территории останутся за Россией, а Украина никогда не вступит в НАТО", — считает разведчик.

Вместе с тем он отметил, что "у Европы происходит своего рода пробуждение: она начала осознавать, что Украина в этом конфликте проиграла и выиграть не сможет".

А все попытки продолжить этот конфликт могут закончиться "лишь катастрофой", — заключил Риттер.