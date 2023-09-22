МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы. Во Франции обвинили фон дер Ляйен в разграблении армии

Захарова написала в своем телеграм-канале, что 21 сентября Фон дер Ляйен "произнесла довольно примечательную речь" на вручении награды Атлантического совета.

"Хвалила главу японского правительства за поддержку киевского режима и борьбу с Россией. Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова", — отметила Захарова.

По ее словам, "фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы… на Россию".

Захарова также привела слова Фон дер Ляйен: "Многие ваши родственники погибли, когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землей. Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем… Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы — непростительно".

"Отвратительно и опасно то, как врет Урсула Фон дер Ляйен", — заявила Захарова.

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.

По мнению ряда экспертов, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов не были объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.

Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали, прежде всего, политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.