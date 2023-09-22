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Гутерреш и Лавров обсудили конфликт на Украине
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Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД России Сергей Лавров обсудили в четверг ряд аспектов, связанных с конфликтом на Украине, сообщает пресс-служба организации. "Сегодня... ПРАЙМ, 22.09.2023
новости, общество , оон, антониу гутерреш, сергей лавров, украина, конфликт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД России Сергей Лавров обсудили в четверг ряд аспектов, связанных с конфликтом на Украине, сообщает пресс-служба организации.
"Сегодня генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", — сказано в сообщении.
Как отмечается в сообщении, "генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили несколько аспектов, связанных" с конфликтом на Украине.
Они также обсудили проблемы, связанные со страной пребывания штаб-квартиры ООН.
Ранее Россия неоднократно указывала на проблему с выдачей виз США российским дипломатам, направляющимся на работу в ООН.