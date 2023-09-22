МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД России Сергей Лавров обсудили в четверг ряд аспектов, связанных с конфликтом на Украине, сообщает пресс-служба организации. В Китае разглядели корыстные интересы Байдена на площадке ГА ООН

"Сегодня генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", — сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, "генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили несколько аспектов, связанных" с конфликтом на Украине.

Они также обсудили проблемы, связанные со страной пребывания штаб-квартиры ООН.

Ранее Россия неоднократно указывала на проблему с выдачей виз США российским дипломатам, направляющимся на работу в ООН.