МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Наступление осенней погоды изменит положение вещей в украинском конфликте в пользу России, заявил в статье для The Hill обозреватель Брэд Дресс. Европа начала осознавать, что Киев проиграл, утверждает разведчик ВС США

"Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды", — утверждается в статье.

Дождливая и холодная погода, как отмечает Дресс, осложнит ведение боевых действий и затормозит операции ВСУ.

Вместе с тем в материале приводится комментарий европейского эксперта Матье Булега, по словам которого, если украинские вооруженные силы не смогут достичь поставленных целей буквально в ближайшие дни, то инициатива перейдет к России.

"Это положит конец ответственности Украины, и мяч окажется на стороне России", — сказал Булега.

Контрнаступление ВСУ продолжается уже четвертый месяц. На Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях в бой направляются подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Однако ни на одном из участков фронта им не удалось добиться успехов. По словам президента России Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. О неудаче летней кампании киевского режиму также пишут западные СМИ и военные эксперты, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.