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В США ожидают, что инициатива в конфликте перейдет к России
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Наступление осенней погоды изменит положение вещей в украинском конфликте в пользу России, заявил в статье для The Hill обозреватель Брэд Дресс. "Часики тикают в контрнаступлении... ПРАЙМ, 22.09.2023
общество , новости, сша, украина, конфликт, россия, инициатива, погода
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Наступление осенней погоды изменит положение вещей в украинском конфликте в пользу России, заявил в статье для The Hill обозреватель Брэд Дресс.
"Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды", — утверждается в статье.
Дождливая и холодная погода, как отмечает Дресс, осложнит ведение боевых действий и затормозит операции ВСУ.
Вместе с тем в материале приводится комментарий европейского эксперта Матье Булега, по словам которого, если украинские вооруженные силы не смогут достичь поставленных целей буквально в ближайшие дни, то инициатива перейдет к России.
"Это положит конец ответственности Украины, и мяч окажется на стороне России", — сказал Булега.
Контрнаступление ВСУ продолжается уже четвертый месяц. На Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях в бой направляются подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Однако ни на одном из участков фронта им не удалось добиться успехов. По словам президента России Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. О неудаче летней кампании киевского режиму также пишут западные СМИ и военные эксперты, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.