МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США, сообщил МИД РФ. Лавров пошутил о "единственной проблеме" России

"Министр обратил внимание Генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 г., включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии", — говорится в сообщении по итогам переговоров Лаврова и Гутерреша на полях Генассамблеи ООН.

По данным МИД, Лавров "отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска А. Гутеррешем процедуры арбитража против Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН".

Добавляется, что Лавров передал Гутеррешу книгу "Украинские преступления против человечности (2022-2023)", а также подборку документальных видеоматериалов "Дети Донбасса".

Книга была презентована в середине августа, ее авторы — член Общественной палаты России Максим Григорьев и зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. По словам Григорьева, книга содержит результаты работы международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников со свидетельствами более 600 преступлений.