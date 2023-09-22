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Лавров призвал Гутерриша запустить процедуру арбитража против США
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США, сообщил МИД РФ. "Министр обратил внимание Генсекретаря на продолжающиеся... ПРАЙМ, 22.09.2023
новости, право, общество , россия, сергей лавров, оон, антониу гутерреш, сша, арбитраж
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США, сообщил МИД РФ.
"Министр обратил внимание Генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 г., включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии", — говорится в сообщении по итогам переговоров Лаврова и Гутерреша на полях Генассамблеи ООН.
По данным МИД, Лавров "отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска А. Гутеррешем процедуры арбитража против Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН".
Добавляется, что Лавров передал Гутеррешу книгу "Украинские преступления против человечности (2022-2023)", а также подборку документальных видеоматериалов "Дети Донбасса".
Книга была презентована в середине августа, ее авторы — член Общественной палаты России Максим Григорьев и зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. По словам Григорьева, книга содержит результаты работы международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников со свидетельствами более 600 преступлений.