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В Германии допустили, что коалиция Запада разрушится сама
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Западная коалиция по поддержке Украины разрушится сама, а России остается только дождаться этого момента, — такое мнение в соцсети X высказал немецкий журналист Юлиан Репке. В... ПРАЙМ, 22.09.2023
новости, общество , германия, запад, коалиция, украина, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Западная коалиция по поддержке Украины разрушится сама, а России остается только дождаться этого момента, — такое мнение в соцсети X высказал немецкий журналист Юлиан Репке.
В частности, подводя итоги визита Зеленского в США, он написал: "Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши… Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет".
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет военной помощи Украине. В свою очередь, польский премьер Матеуш Моравецкий объявил, что Польша прекращает поставки военной техники на Украину. При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что поставки крылатых ракет Taurus находятся под вопросом из-за "прояснения технических аспектов".