МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Самое меньшее, что ждет Украину, это — присоединение к России территорий от Харькова до Одессы, заявил в беседе с RT американский журналист Джексон Хинкл. Украина испугалась, что лишится поддержки Запада

Он позволил себе весьма смелое, по западным меркам, высказывание: "Я надеюсь, что Россия и Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю ее возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит".

После этого он добавил, что "Польша, возможно, двинется на территорию Западной Украины — с разрешения Соединенных Штатов".

В то же время Хинкл выразил убеждение, что присоединение "всей территории Украины" к России стало бы благом для украинского народа.

"Мне кажется, самое меньшее, что мы увидим — это взятие Россией территорий от Харькова до Одессы", — подытожил Хинкл.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена установить контроль над всеми регионами, которые сейчас записаны в Конституции как часть России.